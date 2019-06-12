Турецкие и азербайджанские солдаты отбили атаку и разгромили противника в Нахчыване Видео
Телевидение Нахчывана и Министерство национальной обороны Турции распространили видеообзор совместных азербайджано-турецких тактических учений c боевой стрельбой «Нерушимое братство—2019».
Согласно кадрам, привлеченные к учениям подразделения, отбив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили противника. Подготовка войск, которые нанесли мощные удары с применением различных систем вооружения с земли и воздуха, проходила в условиях, максимально приближенных к реальным боевым условиям.
Военно-политические круги Армении, панически отслеживавшие эти учения, были совершенно правы, поддавшись панике.