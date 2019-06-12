Чеченские власти восстановили вновь снесенный знак на границе с Дагестаном

Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Случившееся вызвало большой резонанс среди местных жителей, после вмешательства властей обеих республик ситуацию урегулировали.

Неизвестные на грузовом автомобиле "КамАз" вновь снесли дорожный знак, установленный на территории Чечни в районе границы с дагестанским Кизляром, чеченские власти восстановили указатель на прежнем месте, заявил в среду спикер парламента Чечни Магомед Даудов, передает РИА Новости.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом, добавил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра со своей стороны призвал не поддаваться на провокации и заявил, что Чечня не претендует на чужую территорию и знак был установлен на территории Чеченской республики.

"Вчера очередной борец со знаками ночью наехал на придорожный знак, который информирует водителей о том, что он попадает на территорию Чеченской республики… Мне непонятно, чего добиваются те, кто стоит за этими провокациями? Это наша земля, мы ни с кем не спорим и с нами никто не спорит. Знак будет стоять на прежнем месте", - заявил Даудов в видеообращении на своей странице в Instagram. Он отметил, что после очередного инцидента с указателем он выезжал в район границы с Дагестаном.

По его словам, власти и правоохранительные органы Дагестана принимают соответствующие меры, уже установлено, "кому и какой организации принадлежит машина".

"Мы, мусульмане, должны жить в мире и дружбе, как жили наши предки… Я прошу братьев-дагестанцев, чтобы нас поняли: ребята, так нельзя…Мы со своей стороны такое не допускали", - обратился спикер к соседям, добавив, что "камазисты и танкисты, ищущие приключения, найдут их".

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками.