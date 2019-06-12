Путин: «Мы восстановим отношения с Украиной»

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Об этом президент России рассказал в интервью телеканалу «Мир».

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Новое руководство Украины, надеюсь, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем», — сказал он.

Российский лидер также понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.