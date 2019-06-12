«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно — в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть в Молдове», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку своему молдавскому коллеге Игорю Додону. Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу «Мир», которое опубликовано на сайте Кремля, пишет РБК.

По словам российского президента, ситуация в Молдове не уникальна, а власть в стране, «как отчасти и на Украине», была узурпирована олигархами, которые «подмяли под себя» все госструктуры: «То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство».

Президент РФ считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.

Возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о коалиции и сформировали новое правительство 8 июня, на день позже установленного законом срока.

Конституционный суд счел это решение незаконным и потребовал от Додона распустить парламент, но президент отказался. И в результате КС назначил врио главы государства первого вице-председателя Демократической партии Молдавии Павла Филипа. Министры из старого состава кабмина отказались уходить в отставку, в стране образовалось два правительства.