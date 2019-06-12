Нефтяные танкеры атакованы в Оманском заливе

Как отмечают иранские СМИ, в районе местонахождения судов раздаются звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. В какой стране зарегистрированы суда, не сообщается.

В мае МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в Эмиратах танкер A. Michel. Позже Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры.