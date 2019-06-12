Курорты Баку в пятерке популярных курортов СНГ

Курорты Апшерона в Баку вошли в пятерку самых лучших курортов стран СНГ для летнего отдыха. Об этом свидетельствует рейтинг аналитического агентства «ТурСтат».

Согласно информации, курорт Бурабай в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря и озеро Севан в Армении составляют пятерку популярных для летнего отдыха курортов стран СНГ.

«ТурСтат» отмечает, что безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимущества летнего отдыха в странах СНГ.