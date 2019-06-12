Израиль нанес ответный удар по ХАМАС

Согласно информации, накануне вечером была выпущена ракета из сектора Газа. «В ответ ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре в военном лагере ХАМАС в южной части сектора Газа», — говоритися в заявлении ЦАХАЛ.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по силам движения ХАМАС в ответ на ракетный запуск, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Отметим, что в мае были опубликованы детали «сделки века» между Израилем и Палестиной, которую предлагает администрация президента США Дональда Трампа. Согласно этому плану, Израиль, Организация освобождения Палестины (ООП) и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства — «Новая Палестина».

Оно будет включать в себя территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, за исключением земель, занятых еврейскими поселениями. К блоку еврейских поселений присоединят изолированные поселения. Они будут принадлежать Израилю.