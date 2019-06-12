Отметим, что в России накануне отмечался праздник День России, установленный в память о принятии Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Многие считают, что именно этот документ послужил истинной причиной развала СССР. Однако Руслан Хасбулатов с этим категорически не согласен.

«Декларация была разработана в контексте всей политики того времени. Однако пропагандистский эффект от нее оказался намного больше, чем ее содержательная сторона. И в общественном сознании (в том числе в среде демократов) это было воспринято как намерение России отколоться от остальной страны. Везде и всюду начали провозглашать свои суверенитеты. Инерция докатилась вплоть до автономий и областей», - сказал он.

Отвечая на вопрос, связан ли распад СССР с отходом Прибалтики, профессор Хасбулатов отметил, что события развивались в другом ключе.

«Прибалтика тогда еще не отошла. По-настоящему она отделилась после армянских событий. К сожалению, у нас не хотят понять одну вещь: подлинно смертельный удар по Советскому Союзу нанесла Армения, начав войну с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, на который она не могла претендовать (по крайней мере в такой форме вооруженных действий). Закавказский фронт распался: большинство встали на сторону Армении, другие поддержали Баку. В этой ситуации союзный центр проявил абсолютную, невозможную терпимость к конфликтующим сторонам — там, где нужно было просто жестко навести порядок. Очень жестко и с применением огнестрельного оружия», - сказал он.

По словам Хасбулатова, после карабахского конфликта никакого мира не воцарилось.

«Наоборот, после этих событий Прибалтика поняла, что можно действовать, не особо оглядываясь на Москву. Ведь как вели себя прибалтийские политики и активисты до этого? Помните, на всесоюзном съезде их руководители восклицали: «Дайте нам экономические реформы! А наши возможности мы и сами знаем!» То есть ни о каких политических целях и речи не было. Ни одного слова! Но после того, как армяне взорвали ситуацию на Кавказе, прибалты сказали сами себе: «Горбачев — это балаболка, слабак, ничего он нам не сделает!» Вот откуда все началось! Затем пришел Звиад Гамсахурдиа, случились тбилисские события», - отметил он.