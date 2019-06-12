Еврокомиссар: Европа готова оказать поддержку реформам в Азербайджане

Азербайджан является важным стратегическим партнером Евросоюза в регионе. Об этом сказал журналистам в рамках проходящего в Баку пятого бизнес-форума ЕС-Азербайджан еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.

"Мы готовы оказать Баку поддержку в реформах. Нас радует то, что Азербайджан диверсифицирует свою экономику. В ближайшее время надеемся подписать с Баку соглашение о стратегическом партнерстве, которое придаст импульс нашим отношениям. Это будет очередным и наглядным доказательством интенсификации сотрудничества Азербайджан - ЕС.

У Азербайджана огромный потенциал, и Европа заинтересована в его процветании. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в этом направлении", - отметил Хан.