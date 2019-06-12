Трамп не против принять от России компромат на своих соперников

Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу ABC, ответив утвердительно на соответствующий вопрос журналиста, пишет Дойче велле.

Президент США Дональд Трамп допускает получение в ходе предвыборной кампании сведений от иностранных источников, например от России или Китая, которые могут навредить его противникам.

"Это не вмешательство", - заявил Трамп, добавив, что речь идет только об информации.

Отвечая на вопрос, согласится ли его предвыборный штаб принять такого рода сведения или обратится в ФБР, Трамп выразил мнение, что "следует, наверное, сделать и то, и другое", но прислушаться к компрометирующим материалам.

Американский лидер назвал изучение подобной информации просто наведением справок о политических противниках, которое широко практикуется, в том числе членами Конгресса США.

К ФБР Трамп обратился бы только в случае сомнений. По его словам, у этой американской спецслужбы недостаточно людей, чтобы заниматься такими вещами. На замечание интервьюера о том, что руководство ФБР считает недопустимым принимать компрометирующую информацию о политических соперниках из-за границы, Трамп возразил: "Глава ФБР ошибается".