Землетрясение на Каспии
Сегодня утром, в 10:32 по местному времени, в Каспийском море произошло землетрясение силой четыре балла, сообщает Республиканский сейсмологический центр НАНА.
Землетрясение произошло на глубине 47 километров.
Сегодня утром, в 10:32 по местному времени, в Каспийском море произошло землетрясение силой четыре балла, сообщает Республиканский сейсмологический центр НАНА.
Землетрясение произошло на глубине 47 километров.
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