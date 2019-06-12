Землетрясение на Каспии

Сегодня утром, в 10:32 по местному времени, в Каспийском море произошло землетрясение силой четыре балла, сообщает Республиканский сейсмологический центр НАНА.

Землетрясение произошло на глубине 47 километров.

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