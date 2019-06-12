Нефть взлетела после атаки на нефтетанкеры в Оманском заливе
На фоне нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе цены на нефть выросли более чем на 4%, передает Интерфакс.
Фьючерсы на Brent с поставкой в августе, по данным биржи ICE Futures, выросли более чем на 4% - до $62,48 за баррель.
Отмпетим, что ранее иранский телеканал PressTV сообщил о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.
Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.
Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал нефтяной танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур.