Нефть взлетела после атаки на нефтетанкеры в Оманском заливе

На фоне нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе цены на нефть выросли более чем на 4%, передает Интерфакс.

Фьючерсы на Brent с поставкой в августе, по данным биржи ICE Futures, выросли более чем на 4% - до $62,48 за баррель.