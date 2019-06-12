Жену Нетаньяху обязали вернуть в казну деньги за дорогие обеды

Решение между генпрокуратурой Израиля и самой Нетаньяху было достигнуто накануне. Договоренность должен утвердить суд.

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Сара Нетаньяху выплатит государству 55 тысяч шекелей (около 14 тысяч евро) за заказ дорогостоящих блюд.

В обвинительном заключении говорится, что с 2010 по 2013 год Нетаньяху заказывала в дом дорогую еду на 175 тысяч шекелей (около 43 тысяч евро) из ресторанов, несмотря на то, что в резиденции премьер-министра работал повар. Его услуги оплачивались из госбюджета.

Прокуроры сочли, что жена премьера при заказе блюд воспользовалась неосведомленностью сотрудников администрации премьер-министра. Сама Сара Нетаньяху заявляла о своей невиновности и утверждала, что еду заказывали некие третьи лица вопреки ее желанию.