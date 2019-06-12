Микаил Джаббаров обещает ужесточить подход к недобросовестным налогоплательщикам

«Отрадно, что 92% налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана пришлись на добровольные выплаты, а не на штрафы, санкции и пени", - сказал Джаббаров в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

При этом он отметил, что Минналогов планирует в текущем году несколько ужесточить подход к недобросовестным налогоплательщикам.

«Мы не приветствуем тех налогоплательщиков, которые хотят увеличить свои доходы путем уклонения от уплаты налогов и намерены с ними жёстко бороться. Мы и так снизили налоговую нагрузку, провели реформы. Одним из результатов налоговой реформы является тот факт, что у нас значительно увеличилось число трудовых договоров, особенно в ненефтяной сфере. Из 96 тыс. трудовых договоров, заключённых с начала года, 66 тыс. пришлись на частный ненефтяной сектор", - отметил Джаббаров.

При этом министр не стал конкретизировать, какие меры будут приняты в отношении недобросовестных налогоплательщиков.