В Барде задержали избившего врачей скорой помощи

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в Управление полиции Бардинского района поступило заявление о том, что 12 июня около 9 часов утра прибывшие по вызову в село Гарадемирли врачи скорой помощи подверглись нападению со стороны неизвестного мужчины. Причиной нападения, по словам мужчины, стало то, что врачи прибыли на вызов поздно и к тому времени больной уже скончался. Нападавший, не успокоившись, куском железа разбил окна машины скорой помощи.

В связи с поступившим заявлением были приняты соответствующие меры. Житель села С.Фаталиев, подозреваемый в нападении на врачей, задержан правоохранительными органами. В Бардинском РУП ведется расследование.