MIDA показала, каков порядок ожидания льготных квартир Видео
Как сообщал ранее haqqin.az, внесены изменения в указ президента Азербайджана о «Порядке приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жлищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях» от 14.01.2019 года № 469.
Одним из нововведений является создание возможности для лиц, не определившихся с выбором квартир при их продаже, приобрести жилье в дальнейшем.
Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.
Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим эту квартиру, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.
MIDA подготовила видеоролик, который наглядно демонстрирует, как работает данное нововведение.