Как сообщал ранее haqqin.az, внесены изменения в указ президента Азербайджана о «Порядке приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жлищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях» от 14.01.2019 года № 469.

Одним из нововведений является создание возможности для лиц, не определившихся с выбором квартир при их продаже, приобрести жилье в дальнейшем.