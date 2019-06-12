Еврокомиссар Хан на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом, сообщает АзерТАдж.

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