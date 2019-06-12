Согласно информации, в это время вооруженные силы Армении, применяя зенитно-ракетный комплекс «ОСА», предприняли попытку сбить авиационные средства. Две ракеты, выпущенные зенитно-ракетным комплексом, не поразив цели, самоликвидировались в воздухе.

В Минобороны отмечают, что это стало возможным благодаря мастерству азербайджанских военных пилотов и современным приборам, установленным на авиационных средствах, а с другой стороны - из-за непригодности и низкого качества военной техники противника, а также низкого уровня подготовки боевого расчета, ответственного за управление данной военной техникой.

Момент направления траектории и непоражения цели одной из ракет, выпущенных противником, запечатлён беспилотным летательным аппаратом, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов наших авиационных средств.