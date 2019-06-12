США переименовали Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное наименование столицы Украины в базе зарубежных географических названий.
Если раньше Киев назывался по-английски, следуя традиции русского произношения, Kiev, то теперь правописание изменено на Kyiv. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.
Соответствующие изменения в официальные базы данных Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.
"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок к исправлению официального названия столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире", - отмечается в сообщении украинского посольства.
Некоторые англоязычные СМИ, в частности The Guardian, ранее начали по-новому именовать столицу Украины.