Инфляция заставляет Венесуэлу печатать новые банкноты

На фоне гиперинфляции Венесуэла начала cегодня вводить в оборот новые денежные знаки. Центробанк страны сообщил о выпуске купюр номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров, пишет Дойче велле.

В августе 2018 года в Венесуэле была проведена крупная деноминация национальной валюты, которая в результате лишилась сразу пяти нулей. Так, до сих пор самой крупной купюрой были 500 боливаров. В настоящий момент минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Венесуэле равен 40 000 боливарам. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, отмечает AFP.

В 2018 году глубокий экономический кризис в Венесуэле привел к гигантской инфляции - ее показатель превысил 130 тысяч процентов. По оценкам МВФ, в 2018 году инфляция в стране составила 1,37 млн процента, в 2019 году - прогнозируется на уровне 10 млн процентов.