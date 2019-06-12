Хаменеи встретился с премьером Японии и отказался от переговоров с Трампом

«Я не считаю Трампа человеком, с которым стоит обмениваться сообщениями. У меня нет для него ответа, и я не буду ему отвечать», - сказал Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не считает, что ему стоит обмениваться сообщениями с президентом США Дональдом Трампом, передает Интерфакс.

Данное заявление верховный лидер Исламской Республики сделал после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Тегеран с первым за 41 год визитом японского премьера в Иран.

Также Хаменеи заявил, что Иран не верит США и больше не будет повторять «горький опыт, полученный в переговорах с США» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

«Мы совершенно не верим, что США хотят искренних отношений с Ираном, так как искренние переговоры никогда не будут исходить от такого человека как Трамп. Искренность очень редка для американских чиновников», - сказал Хаменеи.

Кроме того, он заверил, что США не смогут сменить в Иране существующий строй, так как за 40 лет им «не удалось избавиться от Исламской Республики».