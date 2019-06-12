Эльнур Мамедов 14:25

Торговые войны, разрастающиеся в последние годы, достигли немыслимых масштабов. А конца им все еще не видно. Зато явно просматривается, как сегодня они переросли уже в технологические и валютные войны. Правда, пока за рамки экономических, к нашему счастью, эти войны не выходят, но разгорающиеся страсти основных инициаторов могут легко нарушить сложившуюся ситуацию. К тому же неизвестно, где возникнет первая искра, способная привести к страшному пожару. Вряд ли на это пойдут основные участники торговых войн, но вот раздуть пламя из этой искры они явно не откажутся.

К торговым войнам человечество привыкло, они ведутся испокон веков. Но сегодня они влекут за собой технологические и валютные войны. Так, торговое противостояние США - КНР в первую очередь и больнее всего ударило по высокотехнологической китайской компании Huawei. По словам президента РФ Владимира Путина, попытки монополизации новой технологической волны являются главным источником нестабильности в мире. Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри самих государств. А это и есть главный источник нестабильности.

По сути, формируется или происходит попытка формировать два мира, пропасть между которыми постоянно растет. Посмотрите, у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям. А у других нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания. Сегодня свыше 800 млн человек в мире не имеют доступа к питьевой воде, около 11% населения планеты недоедает. "Система, если в ее основе все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной", - считает Путин. Но особенно чувствительны для населения финансовые войны, которые приводят к росту инфляции, девальвации нацвалют в слаборазвитых странах. Хотя сегодня эта проблема стоит и перед развитыми странами, глобальный доллар висит над миром как дамоклов меч, грозя пасть на голову всякому правительству, осмелившемуся его ослушаться. Став мировой резервной валютой, доллар США превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. И это ошибка финансовых властей США, которые подрывают свои преимущества, созданные при создании Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает. И примеров тому много.

В противостоянии Китая и США у Поднебесной больше возможностей для изменения курса. Еще в прошлом году Народный банк Китая начал активно девальвировать юань. Сейчас китайская валюта торгуется вблизи отметки 7 юаней за доллар. Многие эксперты считают, что это очень важный психологический уровень, пробой которого можно вызвать панику, однако в самом регуляторе заявили, что никакой так называемой "красной зоны" нет. Но в таком заявлении ничего нового нет, собственно говоря, именно подобная денежная политика Пекина и вызвала гнев Вашингтона, когда Народный банк стал активно использовать этот инструмент для повышения экспортного потенциала своей страны. Но и это не единственная уловка КНР. Пекин наращивает золотой запас самыми быстрыми с января 2016 года темпами. Эксперты отмечают, что это диверсификация по отношению к доллару США, особенно с учетом торговой напряженности и потенциальной "холодной технологической войны", которая уже разгорается. Здесь прекрасно знают, что у золота ни перед кем нет обязательств. Стоит отметить, что это шестой подряд месяц закупок Пекином золота, после того как он делал паузу в сентябре 2016 года. И если реальный объем золотого запаса КНР до сих пор вызывает споры, то сейчас китайское правительство ежемесячно открыто сообщает о покупке драгметалла. А это демонстрирует решительный курс правительства на диверсификацию и уход от долларовых активов. Правда, это может привести к подорожанию золота на мировом рынке, но война есть война, если даже она валютная.