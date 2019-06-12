Погода на завтра: жарко и ветрено
В пятницу, 14 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Об этом сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-40%.
На пляжах Баку и Апшерона усилится северный ветер, температура морской воды составит 21-24 градуса.
Вечером в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые, возможны грозы, град. Западный ветер местами усилится.