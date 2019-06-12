5100 метров на плечах генерала Эльчина Гулиева

Афа Бабаева

Азербайджанские пограничники традиционно отметили 26-ю годовщину Дня на­ци­о­наль­ного спасения азер­бай­джа­н­­ского народа, празднуемого 15 июня. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, 12 июня 2019 года Госпогранслужбой под ло­зун­гом­ «Служба Родине -  наша клят­ва,­ наша цель!» было организовано грандиозное шествие с государственным флагом.

Государственный флаг длиной 5 км 100 метров был пронесен на плечах более чем пяти ты­сяч­ пограничников, во главе которых шли гене­ра­лы и офи­це­ры. Впереди колонны шел начальник Государственной погранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Перед участниками шествия на карабахских скакунах гарцевали всадники, гордо несущие священ­ный флаг Азербайджана.

Торжественности шествию придали групповой полет над ним 8 вертолетов, сим­во­лизирующих восьмиконечную звезду на флаге, и боевая техника, размещенная по всему маршруту движения.

Своим шествием азербайджанские пограничники про­­­демон­стрировали верность светлой памяти Общенационального ли­­дера Гейдара Алиева, национальным традициям го­су­дар­ствен­нос­ти, а также чувство гордости за честь служить под ко­ман­до­­ванием Пре­зи­дента Азербайджанской Республики – Вер­хов­но­го­ глав­­но­ко­ман­дую­­щего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Выступивший на мероприятии начальник Государственной пог­ранич­ной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поз­дра­вил лич­ный состав с 26-й годовщиной Дня национального спасения. С боль­шим почтением было отмечено возвращение в 1993 году к власти Обще­на­цио­наль­но­го лидера Гейдара Алиева, благодаря чему за ко­рот­кий­ период в стране была восстановлена стабильность, предотвращен упадок, обес­пече­на веч­ность и необратимость государственной независи­мости.

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