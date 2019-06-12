5100 метров на плечах генерала Эльчина Гулиева
Азербайджанские пограничники традиционно отметили 26-ю годовщину Дня национального спасения азербайджанского народа, празднуемого 15 июня. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, 12 июня 2019 года Госпогранслужбой под лозунгом «Служба Родине - наша клятва, наша цель!» было организовано грандиозное шествие с государственным флагом.
Государственный флаг длиной 5 км 100 метров был пронесен на плечах более чем пяти тысяч пограничников, во главе которых шли генералы и офицеры. Впереди колонны шел начальник Государственной погранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев.
Перед участниками шествия на карабахских скакунах гарцевали всадники, гордо несущие священный флаг Азербайджана.
Торжественности шествию придали групповой полет над ним 8 вертолетов, символизирующих восьмиконечную звезду на флаге, и боевая техника, размещенная по всему маршруту движения.
Своим шествием азербайджанские пограничники продемонстрировали верность светлой памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, национальным традициям государственности, а также чувство гордости за честь служить под командованием Президента Азербайджанской Республики – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.
Выступивший на мероприятии начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с 26-й годовщиной Дня национального спасения. С большим почтением было отмечено возвращение в 1993 году к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, благодаря чему за короткий период в стране была восстановлена стабильность, предотвращен упадок, обеспечена вечность и необратимость государственной независимости.