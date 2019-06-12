5100 метров на плечах генерала Эльчина Гулиева

Азербайджанские пограничники традиционно отметили 26-ю годовщину Дня на­ци­о­наль­ного спасения азер­бай­джа­н­­ского народа, празднуемого 15 июня. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, 12 июня 2019 года Госпогранслужбой под ло­зун­гом­ «Служба Родине - наша клят­ва,­ наша цель!» было организовано грандиозное шествие с государственным флагом.

Государственный флаг длиной 5 км 100 метров был пронесен на плечах более чем пяти ты­сяч­ пограничников, во главе которых шли гене­ра­лы и офи­це­ры. Впереди колонны шел начальник Государственной погранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев.