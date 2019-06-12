Армения подняла беспилотники и скопила спецназ на границе с Азербайджаном
Министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с армянскими журналистами прокомментировал недавние учения азербайджанских и турецких войск в Нахчыване. Д.Тоноян, в частности ответил на вопрос о росте числа полетов беспилотников и скоплении сил спецназначения. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.
«Наши тоже летают по всей линии передовой. На линии соприкосновения согласно сегодняшним и вчерашним докладам ситуация сравнительно стабильная», — сказал Давид Тоноян.
Глава Минобороны на вопрос о том, что на азербайджанской стороне наблюдается скопление сил специального назначения отметил, что армянская сторона также скопила силы специального назначения.