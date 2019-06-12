В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
Соответствующую информацию получила адвокат осужденного, когда прибыла в СИЗО, чтобы продолжить работу с жалобой в прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. «Однако там ей сказали, что Александр Жильников "убыл по приговору"», — указано в сообщении.
Отмечается, что официальное уведомление об исполнении приговора направят родственникам согласно процедуре.
Жильников был осужден после того, как в мае 2015 года они с Вячеславом Сухарко убили двух жителей Минска по обращению местной воспитательницы детского сада, решившей отомстить бывшему возлюбленному и его новой подруге. После задержания исполнителей стало известно, что они также причастны к убийству жителя Колодищей (Минская область), который сдавал одному из них комнату в своем доме.