Путин уволил из-за журналиста генералов

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении по делу журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью вины.

Президент РФ Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, сообщает пресс-служба Кремля.

Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но дело вызвало массу критики из-за обстоятельств задержания Голунова и последовавших за этим действий полиции.

Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Москве, Пучков занимал должность начальника УВД по Западному административному округу столицы