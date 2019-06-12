Чавушоглу: Пентагон не заставит Турцию отказаться от С-400

"Стиль письма Шанахана неприемлем. Турция уже купила у России системы ПВО С-400. Такими письмами невозможно заставить Турцию отказаться от принятых ею ранее решений", - заявил в эфире телеканала NTV турецкий министр на пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Анкаре.

7 июня журнал Foreign Policy сообщал, что Шанахан в письме, направленном министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".