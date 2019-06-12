Додон попросил армию и силовиков о поддержке

Президент Молдовы Игорь Додон призвал государственных служащих, военных и сотрудников силовых ведомств оказать публичную поддержку новому правительству страны, пообещав при этом, что никто не будет наказан за это, пишет Росбалт.

«Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это», — написал молдавский президент, по словам которого, только консолидированный подход сможет уберечь страну от дестабилизации и обеспечить мирную передачу власти.

Внешних партнеров Додон поблагодарил за поддержку парламента и правительства. В частности, выложил в соцсети интервью президента РФ Владимира Путина о ситуации в Молдове.