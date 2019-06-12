Клиент Unibank выиграл в лотерее путевку на Санторини

Фазиль Джанаев стал победителем главного приза – туристической путевки на двух человек сроком на 7 дней/6 ночей, включая завтрак в 5-звездочном отеле на греческом острове Санторини: «Я пользуюсь картами Unibank уже более 5 лет и очень доволен обслуживанием клиентов. Когда узнал о лотерее, то максимально старался делать все свои покупки и платежи с помощью дебетовой карты Albalı Plus, чтобы накопилось побольше шансов. Конечно же, я хотел выиграть туристический пакет, но когда позвонили из банка и сказали, что я выиграл, это стало большим сюрпризом для меня. Это мой первый лотерейный приз, но он очень ценный и радостный подарок для всей нашей семьи. Я благодарен Unibank за такие замечательные сюрпризы и за качественное обслуживание клиентов на высшем уровне».

Халида Худаярова выиграла в лотерее денежный приз в 1000 манатов: «У меня есть дебетовая карта Albalı Plus, и я почти все мои покупки совершаю этой картой. Это и выгодно, и позволяет мне контролировать свои расходы. Это мой первый лотерейный выигрыш в жизни. Верю, что этот приятный сюрприз от Unibank станет началом неожиданных и красивых подарков в моей жизни».

Хаял Агаев также является одним из клиентов Unibank, который выиграл денежный приз в лотерее: «Я клиент Unibank в течение многих лет, пользуюсь кредитной картой Albalı Plus. Практически все свои покупки, коммунальные платежи делаю с помощью этой карты. Из-за того, что на карте есть льготный период, это очень выгодно. Очень рад, что мой банк, которым я всегда доволен, порадовал меня - я выиграл в лотерее. Быть клиентом Unibank - значит всегда иметь сюрпризы в своей жизни".

«Весенняя лотерея» Unibank насчитывает в общем 100 победителей. В лотерее с призовым фондом в 10 000 манатов приняли участие клиенты, совершившие безналичные платежи c дебетовыми, кредитными и зарплатными картами Unibank с 14 марта по 31 мая в соотвествии с условиями лотереи, а также оформившие кредитную карту Albalı Plus в этот период. Лотерея проводилась с целью стимулирования роста безналичных операций.

Список победителей второго (последнего) розыгрыша лотереи размещен на веб-сайте unibank.az по адресу https://www.unibank.az/az/news/retail/486/_unibank_kb_bahar_lotereyasi_nin_2_ci_tirajinin_qaliblerini_achiqladi

Получить дополнительную информацию о продуктах и услугах Unibank можно по телефону (012) 117, на веб-сайте банка (www.unibank.az) или на страницах Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

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