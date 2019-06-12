СГБ арестовала журналиста за госизмену

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Полад Асланов проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству.

Служба государственной безопасности задержала учредителя и главного редактора сайтов xeberman.com и press-az.com Полада Асланова (1989 г.р.) по обвинению в государственной измене, сообщили haqqin.az в Центре по связям с общественностью СГБ.

По поручению иностранных спецслужб он пересылал им собранную информацию для использования с целью подрыва государственной безопасности и нанесения ущерба обороноспособности страны. Полад Асланов согласился распространять в СМИ и социальных сетях статьи, направленные против государства, авторитета правоохранительных органов и их законной деятельности.

Асланов также познакомил некоторых журналистов (имена не раскрываются в интересах следствия) с сотрудниками иностранных спецслужб с целью их будущего сотрудничества.

В ходе следствия были добыты многочисленные материалы о сотрудничестве Полада Асланова с представителями иностранных спецслужб, направленном против интересов государственной безопасности Азербайджана. Сам Асланов подробно рассказал о своей преступной деятельности.

В отношении Полада Асланова было возбуждено уголовное дело по статье 274 (государственная измена), и он был привлечен к ответственности.

В настоящее время по делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.