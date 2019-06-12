Lankaran Springs Wellness Resort в ожидании гостей
В последние годы туризм в Азербайджане быстро развивается как в Баку, так и в регионах.
Лянкяран расположен в юго-восточной части Азербайджана на побережье Каспийского моря. Это один из самых интересных городов страны - с изысканной архитектурой, прекрасным климатом и изумительными природными ландшафтами. Субтропический климат Лянкяранского региона идеально подходит для выращивания цитрусовых, риса, винограда, табака и лянкяранского чая, который известен во всех уголках страны. Гирканский национальный парк (родина кавказского леопарда) и Кызылагачский заповедник частично расположены в Лянкяране и, несомненно, интересны для любителей туризма.
Очень скоро открывается новый курортный объект - отель Lankaran Springs Wellness Resort, который будет обслуживать как наших граждан, так и иностранных туристов.
Отель расположен в деревне Хафтони и отвечает самым высоким международным стандартам. Объект имеет 182 номера на территории в 11 гектаров для отдыха и оздоровительных процедур в легендарных горячих источниках Истису.
Санаторий под названием «Истису» функционировал здесь с 1958 года. Теперь здесь медицинский центр, оснащенный новейшим обрудованием, которое обслуживает высококвалифицированный медицинский персонал.
Сертифицированная международными организациями и хорошо известная как эффективное средство от многих болезней вода «Истису» поступает из разных источников и прекрасно подходит как для принятия ванн, так и для питья.
Отель находится всего в 10 минутах езды от Международного аэропорта Лянкярана и окружен лесами и холмами. Недавно построенное шоссе делает поездку из Баку в Лянкяран максимально удобной и занимает всего 2,5 часа в пути.
Lankaran Springs Wellness Resort хорошо спроектирован не только для приема гостей, обращающихся за медицинской помощью, но также для проведения различного рода мероприятий и отдыха. Детский развлекательный центр готов обслуживать семьи с детьми. Конференц-залы готовы к проведению деловых встреч. Курорт хорошо подходит для проведения банкетов под открытым небом. Тот, кто хочет хорошо отдохнуть, по достоинству оценит спа- и фитнес-центр с крытым и открытым бассейнами. Наша профессиональная и гостеприимная команда сделает ваше пребывание здесь незабываемым. Для бронирования и получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (012) 585-59-59, (051) 235-96-00 или по электронной почте [email protected]
Website: www.lankaransprings.az