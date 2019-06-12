Lankaran Springs Wellness Resort в ожидании гостей

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В последние годы туризм в Азербайджане быстро развивается как в Баку, так и в регионах. Лянкяран расположен в юго-восточной части Азербайджана на побережье Каспийского моря. Это один из самых интересных городов страны - с изысканной архитектурой, прекрасным климатом и изумительными природными ландшафтами. Субтропический климат Лянкяранского региона идеально подходит для выращивания цитрусовых, риса, винограда, табака и лянкяранского чая, который известен во всех уголках страны. Гирканский национальный парк (родина кавказского леопарда) и Кызылагачский заповедник частично расположены в Лянкяране и, несомненно, интересны для любителей туризма. Очень скоро открывается новый курортный объект - отель Lankaran Springs Wellness Resort, который будет обслуживать как наших граждан, так и иностранных туристов.

Отель расположен в деревне Хафтони и отвечает самым высоким международным стандартам. Объект имеет 182 номера на территории в 11 гектаров для отдыха и оздоровительных процедур в легендарных горячих источниках Истису. Санаторий под названием «Истису» функционировал здесь с 1958 года. Теперь здесь медицинский центр, оснащенный новейшим обрудованием, которое обслуживает высококвалифицированный медицинский персонал. Сертифицированная международными организациями и хорошо известная как эффективное средство от многих болезней вода «Истису» поступает из разных источников и прекрасно подходит как для принятия ванн, так и для питья.