Борис Джонсон на шаг приблизился к премьерству

Джонсон набрал 114 голосов из 17 необходимых. Второе место в голосовании занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами.

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании, сообщает BBC.

Всего по итогам первого тура голосования достаточную поддержку для продолжения участия в борьбе получили семь кандидатов из 10.

Помимо Джонсона и Ханта в предвыборной гонке - министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.