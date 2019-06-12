Российский посол провел приватную встречу с Кочаряном
Посол России в Армении Сергей Копыркин встретился с экс-президентом страны Робертом Кочаряном, сообщает Aysor.am со ссылкой на руководителя офиса Кочаряна Виктор Согомоняна.
"Встреча состоялась в офисе Кочаряна сегодня. Встреча продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет", - заявил Согомонян.
Отметим, что в мае суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста обвиняемого в свержении конституционного строя Роберта Кочаряна. Через несколько дней производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.