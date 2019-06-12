Expresspay празднует пятую годовщину своей успешной деятельности

По итогам 2018 года, благодаря уникальным услугам, платежная система Expressрay удвоила свой оборот. В целом за пять лет деятельности эта система смогла успешно интегрировать и предоставить к использованию свыше 300 различных онлайн-сервисов.

Один из ведущих банков Азербайджана, отличающийся многосторонней деятельностью по развитию альтернативных каналов сбыта путем применения цифровых технологий и заботящийся об удобстве своих клиентов, Expressbank в этом году празднует пятую годовщину платежной системы Expresspay, которая стала одной из успешных инициатив банка в этом направлении.

Более 700 платежных терминалов Expresspay, расположенных даже в самых отдаленных районах страны, в режиме 24/7 обеспечивают удобство и оперативность растущих потребностей клиентов в проведении платежей.

Предоставив к использованию интернет-портал Expresspay.az и мобильное приложение Expresspay, за пятилетний период работы проект Expresspay превратился в уникальную платежную систему, которая объединила платежные терминалы, мобильное приложение и электронный кошелек.

В 2018 году за успехи в развитии безналичных платежей Expressbank получил награды в трех номинациях конкурса, проводимого Центробанком Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана. Внесшая свой вклад во внедрение безналичных платежей и обладающая широкой сетью обслуживания платежная система Expresspay сыграла особую роль в достижении этого успеха.

Не довольствуясь этим, Expresspay продолжает предпринимать шаги в направлении дальнейшего развития и роста услуг платежных терминалов для повышения качества обслуживания клиентов.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру Контакт-центра 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в соцсетях.