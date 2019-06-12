Gilan увеличивает уставный капитал

Планируется увеличение уставного капитала компании Gilan и других компаний, входящих в холдинг, который успешно функционирует в различных отраслях экономики и входит в число крупнейших групп компаний Азербайджана.

В соответствии с общей стратегией развития, определенной в начале 2019 года, будет осуществляться увеличение уставного капитала, что связано с обеспечением финансовой устойчивости и усилением рыночных позиций холдинга.

Напомним, действующий с 1987 года Gilan Holding является одной из ведущих групп компаний, осуществляющих инвестиции и крупномасштабные проекты в ненефтяном секторе для развития экономики Азербайджана, а также продажи местной продукции на внутренних и внешних рынках.