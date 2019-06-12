В юбилейном мероприятии приняли участие министр образования страны Джейхун Байрамов, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Эльнур Султанов, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, посол во Франции Рахман Мустафаев, глава постоянного представительства при ЮНЕСКО Анар Керимов, представители министерств образования и культуры, Бакинского государственного университета, главы постоянных представительств при ЮНЕСКО, сотрудники азербайджанской дипломатической миссии во Франции, ученые, артисты, бизнесмены, а также представители азербайджанской общины в этой стране.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 100-летний юбилей одного из первых вузов Азербайджана - Бакинского государственного университета (БГУ).

На юбилейном торжестве выступили глава постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО посол Анар Керимов, министр образования Джейхун Байрамов, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев.

Говоря об истории Азербайджана, его достижениях, они отмечали, что Бакинский государственный университет является одним основных центров науки, культуры, просвещения в стране. Дж.Байрамов подчеркнул, что это был первый университет на Кавказе и в то же время первое европейское высшее учебное заведение на мусульманском Востоке. Среди выпускников БГУ такие известные всему миру личности, как выдающийся политик Гейдар Алиев, легендарный физик Лев Ландау, академики Юсиф Мамедалиев, Аида Имангулиева и многие другие.

Отметим, что решение о праздновании 100-летия Бакинского государственного университета в ЮНЕСКО было принято Исполнительным советом этой организации.