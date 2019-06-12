Azercell продолжает оказывать поддержку детям

Основная цель “Горячей линии”, состоящей из психологов, юристов и социальных работников, которые имеют большой опыт работы с детьми, - оказание детям первичной психологической помощи, эмоциональной поддержки, консультирование по решению различных проблем, направление в реабилитационные центры и другие службы, а также оказание неотложной помощи.

Одним из проектов, реализуемых при поддержке компании Azercell Telecom, которая уделяет особое внимание инициативам, направленным на защиту детей и их прав в своей политике корпоративной социальной ответственности (КСО), является Служба “Детская горячая линия”.

Только в мае этого года число детей, воспользовавшихся услугами Службы, составило 421 человек. 217 из всех обращений связаны с вопросами образования, 33 - с психологическими проблемами, 7 - с проблемами здравоохранения, 35 - с социальными, 39 - с юридическими вопросами.

Отметим, что 370 обращений поступило от граждан старше 18 лет, 48 - младше 18 лет. Всего за январь-май в Службу "Детская горячая линия" поступило 1603 звонка. С 2010 года по июнь 2019 года услугами “Детской горячей линии” воспользовались 37 895 детей.

При поддержке Azercell в 2017 году этой Службе было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, обеспечивающее доступ к услуге «Горячая линия» в любой точке страны. С 13 июня 2018 года начала функционировать Гёйгельская региональная служба “Детской горячей линии”. Центр оказывает услуги не только жителям Гёйгельского района, но и детям из прилегающих районов (Геранбой, Гянджа, Шамкир, Газах, Агстафа).

Звонки на ''Детскую горячую линию'', организованную Общественным объединением 'Ümidli Gələcək при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров Azercell. В Службу "Горячей линии" можно обратиться в любое время дня по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80 и (051) 580 22 80.

Подробную информацию о Службе можно получить на сайте www.usaqxetti.az.