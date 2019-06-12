Сегодня, 13 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно поправкам, расширен перечень случаев, когда могут проводиться проверки в субъектах предпринимательства.

По изменениям, проверки в субъектах предпринимательства могут проводиться и в рамках государственного надзора за строительством, пожарного надзора, на объектах, представляющих потенциальную опасность, за контролем безопасной эксплуатации в горнодобывающей сфере и в сфере радиационной безопасности.

Напомним, буквально накануне haqqin.az и другие средства массовой информации подняли проблему использования некачественных строительных материалов, не отвечающих госстандартам и нормам технологической безопасности, в частности строительной арматуры на стройплощадках Баку. Своевременный указ президента, безусловно, будет способствовать усилению госконтроля в этой жизненно важной сфере.