Пашинян потребовал от Кочаряна возмещения судебных расходов

Согласно информации, на судебном заседании представитель Роберта Кочаряна - Айк Алумян заявил об отказе от иска, после чего был затронут вопрос судебных расходов.

В суде общей юрисдикции Еревана представитель Пашиняна - Геворг Гезалян потребовал от экс-президента Армении Роберта Кочаряна 650 тысяч драмов на судебные расходы. Об этом пишет «Арменпресс».

При этом Геворк Гезалян заявил, что сторона защиты требует компенсации в 650 тысяч драмов (более 1 тысячи долларов) в качестве возмещения судебных расходов.

«Как вы знаете, единственным источником доходов моего доверителя является зарплата. И я думаю, что с целью предотвращения подобных необоснованных исков к моему доверителю мы будем последовательны в решении этого вопроса», — сказал журналистам Гезалян.

Представитель Роберта Кочаряна - Айк Алумян не считает эту сумму разумной, потому что судебный процесс фактически не состоялся.

Роберт Кочарян подал судебный иск против Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства после того, как премьер Армении во время одного из публичных выступлений заявил, что «нельзя говорить о неприкосновенности бывших президентов, если они обвиняются в организации убийств».

13 июня в ходе судебного заседания Айк Алумян, обращаясь к ответчику, сказал, что если представитель ответчика недвусмысленно заявит, что, сделав это заявление, Никол Пашинян не имел в виду Роберта Кочаряна, то истец готов отказаться от иска.