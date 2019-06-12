На Кипре нашли тело седьмой жертвы серийного убийцы, дело которого вызвало в стране большой резонанс. Об этом сообщает кипрская государственная медиакомпания RIK.

Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.

14 апреля туристы случайно нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Им оказался 35-летний кипрский военнослужащий, который позже сознался в убийстве семи человек - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. Первое убийство было совершено в 2016 году.

Дело вызвало высокий общественный резонанс. На фоне скандала министр юстиции Кипра Ионас Николу был вынужден подать в отставку.