Найдена седьмая жертва кипрского маньяка Шестилетняя девочка
На Кипре нашли тело седьмой жертвы серийного убийцы, дело которого вызвало в стране большой резонанс. Об этом сообщает кипрская государственная медиакомпания RIK.
Накануне аквалангисты обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере вблизи небольшого населенного пункта Кислиатос. Останки находились в чемодане, утяжеленном бетоном.
Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.
14 апреля туристы случайно нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Им оказался 35-летний кипрский военнослужащий, который позже сознался в убийстве семи человек - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. Первое убийство было совершено в 2016 году.
Дело вызвало высокий общественный резонанс. На фоне скандала министр юстиции Кипра Ионас Николу был вынужден подать в отставку.