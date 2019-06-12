Кремль о девушке в футболке Голунова

На приеме в Кремле по случаю вручения госпремий пианист Николай Луганский пришел с дочерью, которая была одета в футболку с принтом в поддержку Голунова. Журналисты спросили у Пескова, было ли это замечено и отреагировал ли на футболку президент или кто-то еще.

Футболка в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова на приеме в Кремле не осталась незамеченной, но "ничего такого" в ней нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Конечно, было замечено. Она сидела на первом ряду. Но в этом ничего такого, говоря по-русски. Здесь нету поводов для вопросов. Там не было никаких противозаконных надписей, поэтому здесь нет, собственно, поводов для каких-то вопросов или изумлений", - сказал Песков.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.

Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.