Евросоюз о скорейшем урегулировании конфликта в Карабахе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе встречи с находящимся в Брюсселе с визитом министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном попросила его рассказать о последних процессах в карабахском урегулировании. Об этом пишут армянские СМИ.

Глава МИД Армении подчеркнул необходимость формирования благоприятных условий для содействия мирному процессу и подчеркнул важность безоговорочного соблюдения и укрепления режима прекращения огня.