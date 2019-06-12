Евросоюз о скорейшем урегулировании конфликта в Карабахе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе встречи с находящимся в Брюсселе с визитом министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном попросила его рассказать о последних процессах в карабахском урегулировании. Об этом пишут армянские СМИ.
Глава МИД Армении подчеркнул необходимость формирования благоприятных условий для содействия мирному процессу и подчеркнул важность безоговорочного соблюдения и укрепления режима прекращения огня.
Обоюдно была подчеркнута важность реализации мероприятий по укреплению доверия и договоренностей по подготовке народов к миру.
"Этот конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании", - заявила Могерини на совместной пресс-конференции с Мнацаканяном, добавив: "ЕС продолжает выполнять посредническую роль".