Десятки детей умерли из-за странной эпидемии в Индии

Десятки детей умерли в штате Бихар на востоке Индии из-за вспышки энцефалита. Как сообщает The Hindu, в округе Музаффарпур менее чем за две недели скончались уже 43 ребенка.

Газета пишет, что с 1 июня в районе было зарегистрировано 117 случаев синдрома острого энцефалита (AES), который характеризуется воспалением головного мозга. Местные чиновники же называют причиной смертей гипогликемию — состояние, при котором снижается концентрация глюкозы в крови.

The Independent сообщает, что с начала месяца с симптомами синдрома острого энцефалита в больницы поступили 150 детей в возрасте до 10 лет. При этом врачи указывают, что гипогликемия — это одна из особенностей течения заболевания.

Правительство штата официально не подтвердило причину вспышки, однако ее приписывают употреблению в пищу фрукта личи. Издание отмечает, что регион известен своими многочисленными садами личи, которые собирают в мае и июне.