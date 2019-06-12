Всем памятно, как в прошлом году американский президент Дональд Трамп регулярно призывал Федеральную резервную службу (ФРС) ослабить доллар. Он считал, что ФРС сохраняет процентные ставки на слишком высоком уровне в дополнение к "нелепому количественному ужесточению". Мол, слишком крепкий доллар мешает достижению торговых целей президента. Дошло до того, что глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги сделал немыслимое в дипломатии заявление о том, что Трамп подрывает независимость ФРС.

Однако правы оказались аналитики, утверждая, что в дополнение к торговым войнам уже приходят войны валютные. Дональд Трамп, наконец, вновь вспомнил, что крепкий доллар достаточно сильно влияет на показатели внешней торговли, и во вторник в Twitter вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему США. "Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка ФРС слишком высока, к ней еще добавили нелепое количественное ужесточение", - написал Трамп.

Да, Дональд Трамп, уже достаточно давно не критиковавший ФРС, вновь взялся за старое и напомнил о слишком крепком долларе, который мешает достижению торговых целей президента. Сегодня haqqin.az посвятил отдельную статью на тему того, как в дополнение к торговым войнам уже приходят войны валютные. К тому же аналитики напоминают о нашумевших регулярных прошлогодних заявлениях американского президента с неоднократными призывами ФРС ослабить доллар. Но в текущем году лидер США пока подобными заявлениями не разбрасывался, хотя ситуация не особенно изменилась, напротив, доллар продолжил укрепляться по отношению ко всем валютам.

Однако ситуация практически не менялась. Создавалось впечатление, что Федрезерв все же Трампу не по зубам. Но упорство американского президента надо уметь оценивать по достоинству. Он добился-таки своего. В начале июня в ФРС впервые публично заявили о необходимости снижения ставки. Возможно, регулятор стал готовить рынки к скорому смягчению монетарной политики. Сказалось ли давление президента, или в ФРС сами пришли к такому решению, трудно сказать. А американский президент, тем временем, открыто призывает теперь ФРС развязать валютную войну.

А для этого у Трампа есть достаточно веские основания. По мнению аналитиков Goldman Sachs, в течение 3 месяцев китайская валюта, ставшая головной болью для доллара в последнее время, может просесть до уровня 7 юаней за доллар. То есть юань может опуститься до уровня более чем 10-летней давности. Эксперты пересмотрели свои оценки по юаню по отношению к доллару, поскольку считают, что падение валюты станет естественной компенсацией повышения импортных пошлин Вашингтоном. Да и выхода иного у Пекина нет. Даже несмотря на то, что ряд экспертов, в том числе и с Уолл-стрит, отмечают, что таким образом будет пробита "психологически важная отметка". Особенно вероятен такой исход, в случае если встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в этом месяце не приведет к заключению торговой сделки.

Правда, глава Народного банка Китая И Ган на прошлой неделе заявил, что у страны есть огромные возможности для корректировки денежно-кредитной политики в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта с США. Да только к тому моменту юань уже просел на 2,6% с конца апреля - до 6,9118 за доллар. А более низкий обменный курс делает китайские товары более дешевыми, а значит, популярными. Так что возрастает риск того, что торговая война может перерасти в валютную войну. И если в торговой войне победителем пока выглядят США, то кто выйдет победителем на сей раз – сказать трудно.

Напомним, что в прошлом году дефицит торгового баланса США достиг колоссальных 621 млрд долларов. Крепкий доллар бьет по экспорту из США, что и приводит к таким цифрам. К слову, сейчас доллар опустился к минимуму за два месяца. Впрочем, все самые интересные события будут разворачиваться уже в ближайшие месяцы. Федрезерв проведет очередное заседание, где, возможно, прольет свет относительно своих будущих действий. Затем свое слово должен будет сказать ЕЦБ, европейский регулятор может предпринять новые усилия для ослабления евро, так как потенциальное снижение ставки ФРС несколько ослабит доллар и укрепит евро. А там снова Китай и другие страны.

И завертится вновь карусель. За новой торговой войной снова последует новая технологическая война, валютная война… В принципе, в условиях здоровой конкуренции и меньших масштабах подобные мини-противостояния можно воспринимать как положительный фактор. Они усиливают конкуренцию, что в конечном итоге оборачивается в пользу населения – улучшается качество предлагаемых товаров и услуг, падают цены на них. Но когда эти противостояния оборачиваются войнами в глобальном масштабе с применением всех мыслимых и немыслимых доводов и методов давления на противника, добра ждать не приходится.