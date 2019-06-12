Россия хочет возобновить поставки газа в Украину

Россия может вновь начать поставки газа в Украину по цене на четверть ниже нынешней. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году. <...> "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня", - сказал он.

Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября, - сказал он. - Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства".