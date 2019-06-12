Ввиду того, что старое здание детского приюта «Умид йери» не отвечало современным требованиям, Фондом Гейдара Алиева было построено новое здание.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского приюта "«Умид йери» в поселке Бина Хазарского района Баку.

Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании. Руководитель учреждения Нигяр Мансимова проинформировала Мехрибан Алиеву о деятельности детского приюта «Умид йери».

Было отмечено, что детский приют был учрежден в 1997 году. Здесь живут лица до 18 лет. За время пребывания в приюте им предоставляется правовая, моральная, социальная и медицинская помощь, оказывается поддержка адаптации детей в общество и получению ими образования.

Для формирования вкуса, развития талантов и способностей жителей приюта в учреждении созданы различные творческие мастерские – ковроткаческая, изобразительного искусства, прикладных работ.