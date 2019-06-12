Основной целью программы, объявленной в октябре 2018 года, является выявление инновационных стартап проектов и продуктов в космической и соседних областях и упрощения их доступа к рынкам и инвестиционно-финансовым ресурсам. После объявления программы многие студенты, предприниматели, преподаватели, исследователи и другие лица, заинтересованные в этой области, обращались со своими инновационными идеями.

В программу, заинтересовавшую стартап общество, подали заявки 40 команд из пяти стран мира. Из них были избраны 10 наиболее потенциальных стартап проекта. В течение периода «Акселерации», охватывающей январь-май 2019 года, организаторами программы была оказана поддержка в виде спутниковых снимков, рабочего пространства, технического и бизнес обучения, экспертов, менторов и т.д. Также в течение этого периода стартапы работали над важными техническими и бизнес-концепциями, установленными программой, создавая прототипы своих конечных продуктов. Они также развивались, предпринимая важные шаги для развития своих стартап проектов.

На сегодняшнем финальном этапе программы NewSpace, упомянутые стартап команды выступали перед жюри. Троя из них – Orient Map, ThermoNorth, Power Academy, которых выбрали члены жюри, были объявлены победителями программы бизнес-акселерации NewSpace. Награжденные «Азеркосмос» команды получили посевные финансирования (seed investment) в размерах:

1-е место Orient Map: 10.000 манатов;

2-е место ThermoNorth: 5.000 манатов;

3-е место Power Academy: 3.000 манатов.

Более того, стартап победители получили возможность представить свою продукцию на зарубежных рынках, принимая участие в международных техно-инновационных выставках и конференциях вместе с «Азеркосмос».