Перестрелка в Карабахе: убит армянский солдат
Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в Нагорном Карабахе.
Согласно информации, военнослужащий погиб в результате перестрелки.
"13 июня в 17:05 в результате выстрела со стороны противника смертельное ранение получил военнослужащий 1999 года рождения Артем Вазгенович Хачатрян", - говорится в сообщении.
Отметим, что в последние несколько недель наблюдается серьезная эскалация на линии фронта. Армянская армия регулярно прибегает к провокациям, в результате которых уже погибли майор азербайджанской армии Агиль Омаров и военнослужащий Эльшан Халилов.