Заключенный в Баку хотел убить себя бритвой

В Исправительном учреждении №13 заключенный Микаил Дамирли в знак протеста против пыток вскрыл себе вены бритвой. Об этом в социальных сетях пишут родственники заключенного.

По их словам, у Микаила Дамирли сначала потребовали деньги, а затем зверски избили. За побоями, по версии родственников, стоял сам начальник учреждения Шахин Гасанов и его заместители по имени Натик и Джавид.

Сообщается, что заключенный находится в тяжелом состоянии. Прибывшие в исправительное учреждение родственники не были допущены на встречу с ним.